Prefeitura de Rio Branco realiza obras de pavimentação e tapa-buracos no 6 de Agosto

Luiz Cordeiro da Assecom – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), intensifica as ações de melhoria na infraestrutura viária da capital. Nesta quinta-feira (10), quatro ruas do bairro 6 de Agosto estão recebendo serviços de pavimentação e tapa-buracos, são elas: Rua 24 de Janeiro, Rua 17 de Novembro, Rua 6 de Agosto e parte da Avenida Dr. Pereira Passos.

As obras estão sendo realizadas por três frentes de trabalho, equipadas com máquinas e operários, tendo como objetivo garantir melhor trafegabilidade e oferecer mais dignidade aos motoristas e pedestres que utilizam essas vias.

De acordo com a Emurb, a ordem do prefeito Tião Bocalom é aproveitar ao máximo o período de estiagem, visando concluir as intervenções antes da chegada das chuvas. O objetivo é que a cidade esteja em melhores condições, com a maior parte das ruas recuperadas e prontas para o período chuvoso.

“Tapa-buracos, recapeamento manual também, seguimos. E onde está querendo estourar já estamos fazendo o conserto”, disse o encarregado da obra, Francisco Edineudo.

“A Emurb não para. Hoje a gente está aqui nesta área do 2º Distrito, na região do 6 de Agosto. Estamos trabalhando nas ruas 24 de Janeiro, depois vamos para a 17 de Novembro. E hoje o dia todo é por aqui. Um serviço bem feito, com qualidade, como você está vendo aqui”, concluiu o encarregado, Manoel Jovino.