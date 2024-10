Estou sem energia em casa há quase um dia e a empresa privada concessionária em Rio Branco não vem fazer os procedimentos que prometeu no começo desta manhã.

A falta de energia ainda é resultado do temporal de quinze minutos no final de domingo que caiu sobre a capital do Acre.

Após o problema, liguei para a Energisa.

— Estaremos aí em 4h – respondeu.

Até agora, além das 15h, o serviço de energia não foi restabelecido nem a empresa privada(eficiente?) não apareceu.

J R Braña B.