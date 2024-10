NOTA À IMPRENSA

Como senador da República e presidente estadual do PSD, venho a público manifestar a minha mais profunda gratidão ao povo do Acre, que foi às urnas de forma pacífica, ordeira e consciente e fez suas escolhas, fortalecendo ainda mais a nossa Democracia. O grande vencedor dessas eleições é o povo acreano. O PSD é apenas um instrumento do povo, e existe para dar voz e vez a todas as lideranças que queiram trabalhar, de forma coletiva, pelo bem do nosso estado.

Enquanto agremiação partidária, saímos fortalecidos desse processo eleitoral. Elegemos o prefeito Salatiel Magalhães, em Rodrigues Alves, elegemos quatro vice-prefeitos (em Feijó, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre e Porto Walter) e elegemos 25 vereadores. O PSD teve também participação decisiva na eleição dos prefeitos Jerry Correia (PP), em Assis Brasil; Olavinho (Republicanos), em Acrelândia; Carlinhos do Pelado (PP), em Brasiléia; delegado Sérgio Lopes (PL), em Epitaciolândia; Zé Luiz (PP), em Mâncio Lima; e Tamir Sá (MDB), em Santa Rosa do Purus.

O nosso sentimento é de vitória, porque em todos esses municípios fizemos uma campanha limpa e propositiva. Mesmo nos municípios em que não conseguimos eleger o prefeito ou prefeita, saímos vitoriosos e fortalecidos, como é o caso de Rio Branco, com Marcus Alexandre; Cruzeiro do Sul, com Jéssica Sales; Bujari, com Michel Marques; Capixaba, com Sara Frank; Jordão, com Elson Farias; Manoel Urbano, com Izaute Vaz; Plácido de Castro, com Tavares; Sena Madureira, com Gilberto Lira; Senador Guiomar, com Gilson da Funerária e em Xapuri, com Erivelton Soares. Na condição de líderes partidários, buscamos o melhor para a nossa população. E o PSD tem feito esse papel. Prova disso é que somos o partido que mais elegeu prefeitos em todo o País no primeiro turno, um total de 882, e também 6.622 vereadores.

Faço aqui um agradecimento especial a todos os companheiros e companheiras que estiveram conosco nessa caminhada em busca de um mesmo ideal: fazer o melhor pelo estado do Acre. O gabinete do Senador Petecão continua e continuará sempre aberto a todos os prefeitos, vereadores e demais lideranças, independentemente da filiação partidária. O que nos une é o trabalho, é a força, a vontade e a determinação de trabalhar pelo Acre e para o Acre. Esta é a nossa maior missão!

Senador SÉRGIO PETECÃO

Presidente da Executiva Estadual do PSD