Com Programa Acredita no Primeiro Passo, pedagoga realiza sonho de ampliar escola em Parnaíba (PI)

Por Assessoria de Comunicação – MDS – Graziela Araújo do Nascimento, 30 anos, moradora do bairro Piauí, em Parnaíba (PI), conquistou o apoio financeiro do programa Acredita no Primeiro Passo para ampliar sua escola de reforço, a “Caminho das Letras”. Beneficiária do Bolsa Família e pedagoga formada, Graziela viu na educação a oportunidade de complementar a renda e transformar a vida de crianças da comunidade. O programa, lançado nesta sexta-feira (11.10) em Parnaíba pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e pelo diretor do Banco do Nordeste (BNB), Luiz Abel, visa gerar oportunidades de inclusão produtiva para famílias em situação de vulnerabilidade.

O que começou como uma iniciativa para ajudar crianças com dificuldades de aprendizado, transformou-se em uma possibilidade de melhoria de vida da professora. “Eu vi a necessidade de ter um espaço onde pudesse auxiliar as crianças do meu bairro, principalmente aquelas com dificuldades de aprendizado, inclusive crianças autistas”, conta Graziela.

A escola de reforço, que funciona há um ano em um espaço cedido por sua avalista, oferece apoio educacional e atividades lúdicas para crianças da rede pública e particular. “Aqui não é só para fazer as atividades da escola, é também brincar e se divertir, cantar e dançar! É um lugar de aprendizado e alegria!”, descreve Graziela, entusiasmada.

Apoio

“Meu maior sonho é ter uma escola grande, com o nome Caminho das Letras, e propagar o conhecimento, ajudando esses pequenos” Graziela Araújo do Nascimento, pedagoga, sobre planos com o Acredita no Primeiro Passo

Em Parnaíba, o programa é realizado em parceria com o Banco do Nordeste (BNB). Com o novo crédito do programa Acredita no Primeiro Passo, ela poderá ampliar o espaço, comprar mais carteiras e cadeiras, adquirir materiais adicionais e oferecer maior conforto aos alunos. “Quero aumentar o espaço para atividades e jogos, colocar mais prateleiras para organizar os brinquedos e comprar mais brinquedos para a sala”, planeja.

Graziela conta que, inicialmente, teve receio de solicitar o crédito, mas foi surpreendida pela confiança depositada nela pelo banco. “Imaginei que o banco não me concederia o empréstimo porque não me conhecia e não sabia como eu administraria o dinheiro. Para minha surpresa, meu agente me disse: ‘Graças a Deus, o banco aprovou seu crédito!'”.

O titular do MDS, Wellington Dias, salientou o apoio que o programa dá ao empreendedores. “Além do Fundo Garantidor, há auxílio com estruturador de negócios, quem faz projeto e assistência técnica. Vamos trabalhar juntos com estados, municípios, rede bancária, agência de fomento, com quem queira colaborar e ajudar. A lei vem para quem acredita no Brasil”, afirmou o ministro Wellington Dias.

Com a ampliação da escola, Graziela espera acolher mais alunos e continuar contribuindo para o desenvolvimento educacional das crianças. “Meu maior sonho é ter uma escola grande, com o nome Caminho das Letras, e propagar o conhecimento, ajudando esses pequenos”, finaliza.

“O Acredita é mais do que um programa de crédito. É um investimento no futuro desse estado, um impulso para a geração de emprego e renda e uma demonstração de confiança no potencial empreendedor do povo piauiense”, disse o diretor do BNB, Luiz Abel.

A cerimônia de lançamento do Programa Acredita em Parnaíba contou ainda com a presença do secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, da secretária da Agricultura Familiar do Piauí, Rejane Tavares da Silva, e do deputado federal Florentino Neto, além de deputados estaduais.

Quintais Agroecológicos

Nesta sexta-feira (11.10), Wellington Dias também realizou visita técnica no campo da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) nas atividades do Programa de Desenvolvimento Territorial dos Quintais Agroecológicos, voltado para a promoção da segurança alimentar, nutricional e autonomia econômica.

O coordenador da Estação de Aquicultura e do programa Quintais Agroecológicos da UFDPar, José Nildo Souza, destacou o impacto positivo das iniciativas na vida de agricultores familiares e moradores de áreas urbanas e periurbanas. “O programa nos permite realizar os sonhos das pessoas, oferecendo diagnóstico, planejamento, capacitação e acesso ao fomento para que elas construam seus projetos de produção familiar”, afirmou José Nilton.”Com os Quintais Agroecológicos, estamos trazendo de volta a pluralidade produtiva e possibilitando o autoconsumo e a comercialização de produtos sem veneno e com inclusão social”, explicou o coordenador.

O coordenador ainda ressaltou o sucesso do programa no acesso ao mercado institucional e a da criação de “mercados de circuito curto”, onde os agricultores podem vender diretamente para o consumidor final. “Conseguimos inserir mais de 500 famílias no mercado institucional, o que garante a venda de 40% a 50% da produção a preços justos, impactando diretamente na renda, educação e saúde das famílias”, disse.

Em Parnaíba, os Quintais Agroecológicos são um programa do MDS e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), em parceria com a UFDPAR e o Bando do Nordeste.