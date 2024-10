Defensoria Pública promove semanas de atendimento jurídico para comunidade na Ufac

A ação é realizada no Centro de Convivência da Ufac, das 8h às 11h, até o dia 29 de outubro, exceto aos finais de semana e feriado

Por Felícia Lanay da Dicom – A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio da Coordenação de Cidadania, iniciou essa semana, uma ação especial de orientação e atendimento jurídico para população da capital acreana.

Até o dia 29 de outubro, exceto finais de semana e feriado, a instituição promoverá assistência jurídica gratuita para comunidade, no Centro de Convivência da Universidade Federal do Acre (Ufac), das 8h às 11h.

“Inicialmente visamos atender aos acadêmicos e servidores da Universidade, porém o atendimento não se restringe apenas a esse público, mas para todos aqueles que têm interesse, bem como os moradores dos bairros adjacentes que precisam de atendimento serão atendidos durante esses dias de ação itinerante aqui na Ufac”, disse a coordenadora do Setor Itinerante, Luciana Souza.

Entre os serviços oferecidos na área cível e criminal, estão ações de guarda, divórcio, pensão alimentícia, adoção, tutela e curatela, testamentos, ações de despejo, defesa do consumidor, retificação de documentos, consulta processual, entre outros.

O evento promovido pelo programa Defensoria Itinerante, cidadania mais perto de você, conta com a parceria da Universidade Federal do Acre (Ufac), com a participação de estagiários do curso de Direito da instituição e da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).