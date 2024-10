Até as formigas sabem em Sena do entrosamento pessoal, da ligação umbilical entre o prefeito de Sena e Daniel Herculano, ex-secretário de saúde.

Excede à prefeitura, excede…

Esse desligamento após Daniel aparecer numa praia no Ceará pode ser apenas jogo de Cena para atenuar a vexatória situação do ainda prefeito do município.

Ir à praia não é motivo para se demitir ninguém, nem secretário…(houvesse uma emergência na saúde da cidade, vá lá…Mas não é o caso)

Porém, é uma satisfação pública do prefeito Mazinho(com oito anos de atraso) numa hora desconfortável e logo depois de uma acachapante derrota nas urnas.

Se colar….

Ninguém em Sena sabe mais de Mazinho do que Daniel Herculano e a recíproca é verdadeira.

Ninguém….!

Portanto…

…Para mim, contem outra.



J R Braña B.