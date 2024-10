Prefeito de Rio Branco recebe visita institucional de Deputado Estadual e bispo Dom Joaquín

Por Bruna Giovanna da Assecom – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu nesta semana, em seu gabinete, o deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD/AC) para reafirmar sua parceria com o Município acreano.

Segundo o representante do legislativo, seu mandato tem sido pautado em auxiliar o estado no que for possível. Por isso, a importância de se colocar à disposição para dar continuidade ao trabalho realizado.

“O nosso mandato está à disposição da Prefeitura de Rio Branco da forma como a gente puder ajudar na Assembleia, seja por meio de emendas ou indicações. Essa parceria com a prefeitura é muito importante para o povo de Rio Branco e também para a gestão municipal pela qual temos muito carinho.”

Em seguida, o gestor da capital também cumpriu uma agenda institucional com o Bispo Dom Joaquín Pertíñez Fernández e o padre Macoy Soares, ambos da Diocese de Rio Branco.