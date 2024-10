TRE/AC – A Escola Judiciária Eleitoral do Acre (EJE) completou 22 anos de atuação com uma solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 18, no Museu dos Povos Acreanos. O evento, promovido em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), reuniu autoridades, professores e estudantes da Escola Sebastião Pedrosa para celebrar o trabalho da EJE na promoção da educação política e cidadã. A ocasião destacou o papel da instituição na capacitação de servidores e na conscientização de jovens sobre o processo eleitoral e a democracia.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Desembargador Júnior Alberto, abriu a solenidade, destacando a relevância da EJE no fortalecimento da democracia e na transformação da sociedade. “A Escola Judiciária Eleitoral tem feito um trabalho muito importante. Ela é o braço educacional da Corte, capacitando nossos servidores e atuando nas escolas públicas para disseminar conhecimento. Somente o conhecimento pode transformar a sociedade, tornando-a mais justa, igualitária e humana”, afirmou.

(…)