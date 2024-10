Do Ifac – A partir deste mês de outubro de 2024, o Instituto Federal do Acre se torna pioneiro na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica: é o primeiro instituto do Brasil a contar com o sistema de monitoramento do consumo de energia elétrica instalado em 100% das suas unidades. A medida é fruto de uma parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), que também envolve o Ministério da Educação (MEC) e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar).

Com isso, o consumo de energia elétrica de qualquer campus ou da reitoria poderá ser observado em tempo real pelo Portal de Gerenciamento Energético – PGEN (https://pgen-beta.labsmart. ifsc.edu.br/). A plataforma reúne os dados obtidos a partir da interação entre os medidores de energia elétrica e o dispositivo desenvolvido pelo IFSC, uma inovação tecnológica baseada na Internet das Coisas (IoT). O sistema é construído em plataforma WEB e computação em nuvem, podendo ser acessado de qualquer dispositivo com conexão à internet, por qualquer pessoa, sem a necessidade da instalação de programas específicos.

