Assessoria de comunicação – A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do programa “Defensoria Itinerante, cidadania mais perto de você”, levou assistência jurídica integral e gratuita para a comunidade do bairro João Eduardo I, neste sábado, 19, em Rio Branco.

A ação foi realizada na escola João Paulo I e integrou as atividades promovidas pelo Projeto Pedras Vivas da Igreja Geração Santa, que tem como missão proclamar abundantemente o evangelho de Jesus em todas as nações.

Durante a ação, foram oferecidos os serviços de consulta processual, orientações e atendimento jurídico na área cível e criminal, a exemplo de ação de guarda, tutela e curatela, pensão alimentícia, retificação de documentos, divórcio, investigação de paternidade, ação de inventário, defesa do consumidor, entre outras ações.

Além do atendimento jurídico, também foram oferecidos na ação os serviços na área da saúde, beleza, social, atendimento pastoral, bazar beneficente, palestras educativas e recreação para as crianças.

(…)