Por Peter Kujala

Infelizmente, nenhum de nós escapa à morte. Espera-nos na esquina e pode aparecer de repente, muito indesejável. Não pode esquivar-se ou saltar sobre ele. Você vai morrer.

Como isso acontece? Acompanhei várias pessoas em fim de vida, no âmbito da minha prática profissional. Existem diferentes tipos de morte; uns dão o último suspiro com calma, sim, até com um sorriso, enquanto outros o fazem com extrema ansiedade e agonia. Fisicamente, o coração desiste, há um último batimento cardíaco e depois um último suspiro, e o fornecimento de sangue de oxigénio e glicose não consegue chegar ao cérebro, cujas funções cessam e a consciência física desaparece. O corpo começa a ficar frio e os músculos relaxam, a rigidez surge depois. E é percetível que está vazio, algo saiu deste corpo, resta uma concha.

A eternidade está colocada no coração das pessoas, é por isso que a finalidade da morte e de que alguém deixaria de existir parece irracional e impossível. E assim é, somos seres eternos. A única questão é se, do ponto de vista cristão, “o elevador sobe ou desce”, onde a alma passa a sua eternidade. A alma é, portanto, a pessoa “você”, a sua personalidade com todas as suas peculiaridades, sentimentos e pensamentos. Mas, como queremos enfrentar a morte? Não podemos escolher quando, pode morrer hoje ou daqui a 10, 20, talvez 40 anos, provavelmente mais cedo, como o mundo parece. Pense como a vida é frágil, a cada segundo o seu coração tem de bater e inspira e expira 24 horas por dia, um pequeno “erro” no sistema apenas alguns segundos e…

Aqueles que enfrentaram a morte em paz e em segurança, sim, quase com saudade, têm sido crentes fervorosos. Acreditaram numa pessoa que disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Este Jesus que assim derrotou a própria morte, para dar a vida eterna. Muitos são os fortes e orgulhosos que no leito de morte tremem de terror antes do último batimento cardíaco, e muitos outros abraçaram sorridentemente a morte em paz, quando pareciam ver o seu amado Jesus de pé de braços abertos acolhendo-os nas moradas da eternidade no Céu, onde já não chega dor, não há tristezas e os problemas assombram e pesam nuvens escuras.

Segurei a mão de um cristão moribundo. Tinha longas pausas na respiração, semiconsciente. Rezei silenciosamente por ela, de repente abre os olhos e olha para mim com um grande sorriso. O tempo parou e a eternidade desceu sobre a sala, a alegria e a paz que irradiava naquele momento nunca esquecerei. Deu o último suspiro, a mão ficou flácida e fria, já não estava lá, a morte foi derrotada…

