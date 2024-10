Por MPAC – O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) apresentou a Anton.IA, uma ferramenta de inteligência artificial (IA), durante a 8ª edição do Congresso de Tecnologia, Inovação e Direito para o Ecossistema da Justiça (Expojud), realizada esses dias.

Com a Anton.IA, o público teve uma experiência imersiva e conheceu iniciativas tecnológicas, de gestão e sociais desenvolvidas pelo MP acreano. A ferramenta simulou conversas naturais com um especialista e forneceu mais detalhes sobre os projetos expostos no congresso.

Desenvolvida pelo SeringalLab e pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC, a Anton.IA foi criada internamente, sem o uso de plataformas externas, como o ChatGPT.

“A Anton.IA tem um diferencial importante: todos os dados processados permanecem sob controle exclusivo do Ministério Público do Acre, sem envolvimento de empresas privadas. Isso garante mais segurança e eficiência no uso das informações para aprimorar nosso trabalho”, explica a promotora de Justiça Marcela Ozório, coordenadora do NAT.

Além de reforçar a segurança dos dados, a plataforma, ainda em fase de testes, visa otimizar o trabalho da instituição. “A inteligência artificial nos ajuda a reduzir o tempo dedicado a tarefas repetitivas, permitindo que a equipe se concentre em questões estratégicas que impactam diretamente a sociedade”, acrescenta a promotora.

Segundo o desenvolvedor do SeringalLab responsável pela ferramenta, Antonio Anerão, entre as melhorias previstas estão o envio de múltiplos documentos por usuário, busca online baseada em perguntas, análise de planilhas e a integração com outras IAs para tarefas auxiliares, como transcrição de áudios, criação de gráficos e geração de imagens a partir de texto.

“Estamos buscando também uma integração da ferramenta com sistemas do MPAC, como o Retina e o Sigep, permitindo ainda a utilização em conjunto com o TranscreveAI, outra iniciativa do SeringalLab, voltada para conversão de gravações em texto”, destaca.