Via Miriane Teles TJAC – O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) contratou a prestação de serviços de acesso corporativo via satélite de baixa órbita para fornecer conexão de acesso à Internet banda larga de alta velocidade e baixa latência. O que isso representa? O Poder Judiciário terá sempre uma segunda internet disponível para que os serviços não deixem de operar por instabilidades.

Até o momento, já foi instalado na Cidade da Justiça de Rio Branco e nas Comarcas de: Acrelândia, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Jordão, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Marechal Thaumaturgo e Xapuri.

Além das unidades judiciárias, também foram contemplados os Pontos de Inclusão Digital (PidJus): Calafate, São Francisco, Baixada, Estirão do Caucho, Jordão, Vila do Incra, Alcoobrás, Puyanawa e Vila Campinas.

O cronograma de instalação continua em andamento. Nesta terça-feira, 22, a instalação ocorre no período matutino na Comarca de Capixaba, e no vespertino, no PIDJus da Cidade do Povo e a Comarca de Porto Acre.

Na quarta-feira, serão atendidas as Comarcas de Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá. O trabalho se encerra na quinta-feira, 24, na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul e nas Comarcas de Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

O diretor de Tecnologia da Informação do TJAC, Elson Oliveira, destacou que a medida proporciona estabilidade à prestação jurisdicional, o que afeta diretamente na eficiência, velocidade das movimentações processuais, qualidade das transmissões e videoconferências, bem como a segurança institucional.

Considerando que uma das metas do Poder Judiciário é facilitar o acesso à Justiça, esse serviço se torna indispensável em ações como o Projeto Cidadão, que leva atendimentos para a zona rural, comunidades ribeirinhas, aldeias e locais de difícil acesso.