Por Janine Brasil/ANA – Com a principal missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável do Acre, promovendo compromissos socioambientais e econômicos, o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) celebra 38 anos de sua criação como autarquia estadual nesta quarta-feira, 23.

O Imac foi instituído pela Lei nº 851, de 23 de outubro de 1986, com o objetivo de executar políticas públicas voltadas à educação ambiental, licenciamento, monitoramento e fiscalização de atividades relacionadas ao meio ambiente. A autarquia é responsável pelo licenciamento de atividades rurais, florestais, infraestrutura, indústria e serviços, bem como gestão de atividades que fazem uso dos recursos hídricos.

O presidente do instituto, André Hassem, que está à frente do órgão há seis anos, destacou a atuação do Imac em prol do desenvolvimento sustentável, com atenção especial às comunidades tradicionais, buscando sempre preservar e conservar os recursos naturais.

“Nesses seis anos de gestão, antes de falar dos avanços, gostaria de parabenizar nossos servidores pelo empenho e comprometimento”, falou.

O gestor ressaltou os muitos avanços obtidos ao longo dos anos, sempre sob a orientação do governador Gladson Cameli.

“Quem atua na agenda ambiental precisa de comprometimento e foco. Só este ano, emitimos diversas licenças ambientais e aplicamos mais de R$ 19 milhões em multas relacionadas a crimes ambientais. Além disso, promovemos ações de educação ambiental e realizamos mutirões de regularização ambiental, em parceria com a Sema, resultado de uma abordagem conjunta entre Estado e comunidades”, destacou Hassem.

Gestão integrada e compromisso com o meio ambiente

Com sede em Rio Branco e núcleos de representação no interior do Acre, a autarquia conta com cerca de 180 servidores, todos focados na execução das políticas ambientais do estado.

Um dos servidores mais antigos do Imac, o economista Paulo de Oliveira Lopes, de 68 anos, atualmente chefe do setor de Controle Interno, iniciou sua carreira no órgão há exatos 37 anos, em 1º de outubro de 1987, integrando a primeira equipe técnica.

“Quando fui contratado, atuei na área de planejamento. Desde então, fiz vários cursos na área ambiental, com o objetivo de formar uma equipe multidisciplinar voltada à gestão”, relembra Lopes.

Ele conta que escolheu trabalhar na área ambiental ainda nos anos 80, quando ingressou no órgão. “Me formei com interesse nessa área, devido à visão holística que ela oferece. Na época, já havia um foco claro sobre a importância do meio ambiente. Cheguei a participar de movimentos sociais, e hoje vejo que muitas dessas ideias estão sendo colocadas em prática, tanto pelo setor público quanto pela iniciativa privada. É gratificante trabalhar em um órgão ambiental e ver a evolução das políticas públicas”, complementou.

Nova sede

Em breve, o Imac terá uma nova sede. O edifício, localizado no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, já está com quase 80% das obras concluídas. O investimento na estrutura é de R$ 6 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O novo prédio, que terá dois pavimentos, promete melhorar tanto o atendimento ao público quanto as condições de trabalho dos servidores. “Nossa nova sede será ampla e moderna, permitindo que os servidores desempenhem suas funções da melhor forma possível e garantindo um melhor atendimento à população”, finalizou Hassem.