Diz O Globo nesta manhã de quinta

— O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2 às 8h35 desta quinta-feira, em razão de uma troca de tiros que interdita a Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, e afeta significativamente o corredor Transbrasil. Três pessoas ficaram feridas no tiroteio. Segundo o COR, no momento, Avenida Brasil com interdições intermitentes, mas com reflexos nos dois sentidos, causando impactos na mobilidade urbana.

(…)

Grifo meu: numa cidade injusta socialmente como o Rio(talvez a mais desigual do Brasil) a solução contra a violência apresentada costumeiramente(operações militares e somente isso) não vai resolver o problema nesses próximos 500 anos.

J R Braña B.