Via GdA – O GdA, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), participou nesta terça-feira, 22, da reunião ordinária do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social (Fonseas), realizada em Brasília.

O Fonseas é uma instância de articulação política entre todas as secretarias estaduais de Assistência Social do país, para discutir, negociar e pactuar ações no âmbito da assistência social, promover a descentralização e a participação, e consolidar a integração com as secretarias municipais, evitando a fragmentação e dispersão de recursos.

(…)