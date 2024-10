Via MPAC – O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada do Controle Externo da Atividade Policial, instaurou uma Notícia de Fato Criminal para acompanhar as investigações de uma operação realizada pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar. A ação ocorreu na última segunda-feira (21), em Plácido de Castro, e resultou nas mortes de quatro suspeitos.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa, um grupo armado teria invadido uma fazenda na região e feito uma família refém. Durante o crime, os assaltantes obrigaram a vítima a transferir R$ 18 mil. Após a ação, os suspeitos tentaram fugir em direção à Bolívia, mas foram interceptados pela polícia. Houve troca de tiros, com três indivíduos mortos no local e um quarto falecendo após ser encontrado ferido.

A Promotoria de Justiça solicitou o apoio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para identificar possíveis testemunhas e verificar a existência de câmeras de monitoramento na área onde ocorreram os fatos. O objetivo do procedimento é garantir a devida apuração dos fatos e assegurar a responsabilização em casos de eventuais abusos de autoridade.