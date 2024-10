Servidores celebram Dia do Servidor com a Corrida da Justiça

Em clima de confraternização, servidores e magistrados percorreram cinco quilômetros, reforçando laços e celebrando o compromisso com a justiça e o serviço público no Acre

Por Andréa Zílio/TJAC – Com o céu já claro, por volta das seis da manhã, os primeiros participantes da Corrida da Justiça começaram a chegar ao Tribunal de Justiça do Acre para celebrar o Dia do Servidor. A movimentação aumentava, e os últimos preparativos seguiam a todo vapor, enquanto servidores e magistrados se aqueciam para o evento, que já é um marco no calendário do Judiciário acreano.

Pontualmente às sete horas, todos se alinharam para a largada. Após um breve alongamento, os cerca de 200 competidores, cheios de energia, partiram para o percurso de cinco quilômetros. O trajeto teve início no átrio do Tribunal, seguiu pela avenida Paulino Lemos de Moura Leite e retornou ao ponto inicial, onde cada corredor, do primeiro ao último, foi celebrado com uma medalha.

O evento, realizado pela administração do Tribunal de Justiça do Acre, com o apoio do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre (Sinjus-AC) e da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), foi coordenado pela Gerência de Qualidade de Vida (Gevid) e a Secretaria de Relações Públicas e Cerimonial (Serep), com o apoio de outras diretorias.

Além das servidoras e servidores, prestigiaram a Corrida da Justiça a presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, o vice-presidente e coordenador da Gevid, desembargador Luís Camolez, a desembargadora Waldirene Cordeiro e o desembargador aposentado Pedro Ranzi.

Após cerca de uma hora, os últimos corredores cruzaram a linha de chegada, sendo recebidos com medalhas e aplausos. Na cerimônia de premiação, os cinco primeiros colocados em cada categoria foram homenageados:

Categoria Feminina:

1º lugar – Miriane Teles (Diins)

2º lugar – Rosilda Pires (Comarca de Senador Guiomard)

3º lugar – Vanderleia Oivane (Orcri)

4º lugar – Vitória Soares (Rio Branco)

5º lugar – Milene Moura (Gevid)

Categoria Masculina:

1º lugar – Ribamar Maia (Comarca de Feijó – Asmil)

2º lugar – Capitão Sérgio Moura (Asmil)

3º lugar – Fernando Sevá (Diges)

4º lugar – Danniel Bomfim (6ª Vara Cível)

5º lugar – Victor Ramos (NAT)

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, destacou o significado do momento. “Quero agradecer cada um de vocês, cada servidora, cada servidor, magistrada, magistrado, colaboradora, colaborador, mãos que se entrelaçam. Somente o coração disponível pode transformar vidas. Que possamos continuar realizando um trabalho necessário, servindo de todo coração”, afirmou.

O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre (Sinjus-AC), Rangel Araújo, reforçou o espírito de união: “Todos os servidores que estão aqui estão por amor. A sensação de pertencimento é fruto do trabalho conjunto. Parabenizo a administração do Tribunal, a desembargadora Regina Ferrari, pelo excelente trabalho. Parabéns à Gevid, ao cerimonial e todos os envolvidos na organização”.

Gilberto Matos, presidente da Asmac, também valorizou a parceria: “Sou praticante de corrida há quase dez anos, e é uma satisfação imensa que a Asmac seja parceira da Corrida da Justiça. Presidente, a senhora está inaugurando uma tradição”.

Entre os participantes, o bicampeão da prova masculina, Ribamar Maia, servidor da Comarca de Feijó, falou da experiência de participar novamente: “É um desafio vir de lá para cá, mas vim prestigiar. Trouxe uma bandeira que representa o programa de acolhimento a pessoas com espectro autista, que é um projeto do CNJ para conscientizar nossos policiais judiciais, que estão nas entradas dos espaçosda Justiça, a acolherem essas pessoas com humanidade”.

Na categoria feminina, Miriane Teles, primeira colocada, também celebrou a vitória. “Estou muito feliz de ter ganhado o primeiro lugar. Ano passado fiquei em segundo, e foi uma superação para mim. Passei o mês inteiro pensando nessa corrida. Foi uma festa bonita ver todo mundo junto, incentivando”.

Ao final da premiação, o evento contou com uma animada recreação com dança, sorteio de brindes e um café da manhã servido aos participantes e demais servidores presentes. Na sexta-feira, 25, em celebração ao Dia do Servidor, a administração promoveu ainda cafés da manhã em todas as comarcas e unidades do Judiciário nos 21 municípios do estado.

As atividades foram encerradas com a corrida, que, mais que uma competição, foi uma demonstração de reconhecimento e gratidão a todos os servidores e magistrados, simbolizando o compromisso e a dedicação diários em servir à sociedade acreana.