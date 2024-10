Porto Alegre vence o MDB com Sebastião Melo…Maria do Rosário era o nome menos indicado para disputar a prefeitura de POA.

Porto Alegre, RS – nem os bilhões e billhões de ajuda de Lula à reconstrução da capital após enchentes deram votos suficientes à candidata Maria do Rosário

Fuad, do PSD, é reeleito e vence o pior bolsonarista entre os candidatos hoje neste segundo turno…Belo Horizonte manteve a serenidade pelo menos.

Minas sempre define os rumos do Brasil, historicamente…Fuad obteve apoio de todo o centro e até com os votos do PT e a esquerda.

Belo horizonte

Mirella(PSD), candidata do prefeito Lupércio, vence o advogado Vinícius, do PT, que obteve mais votos entre todos os candidatos no 1o turno.

Mirella e Vinícius são de centro.

Pra quem não sabe, Olinda é patrimônio cultural da humanidade(a cidade mais festeira e boêmia do mundo)

Olinda, PE

Goiânia – Mabel, apoiado pelo governador Caiado, vence o Bolsonarista

Goiânia, GO

Cuiabá, coitada – olha quem elegeu…um dos piores parlamentares que o Brasil já elegeu na sua história

Abílio – é o nome do extremista bolsonarista

Cuiabá, MT

Tocantins

Siqueira Campos – Podemos

Camaçari, Bahia, cidade importante economicamente na região

Caetano, PT, eleito prefeito

Fortaleza – Ceará

Eleito Evandro Leão, PT

Em atualizações outras capitais e cidade onde houve 2o turno