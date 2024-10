São Paulo, SP

São Paulo decidiu por continuar sob o atraso político….Ricardo Nunes, eleito no município, e Tarcísio, no estado. Isso reflete negativamente em todo país.

Apagão diário da empresa privada em milhões de imóveis, venda da maior empresa estatal de água da América do Sul, aumento de mortes pela polícia (de pobres e pretos) pelo governo Tarcísio e na hora do voto…nada de mudança….Parabéns aos envolvidos!

O desafio será imenso em todo o Brasil em 2026.

São Paulo, SP

Curitiba, PR – conseguiu ser uma das cidades mais retrógradas do país politicamente. A disputa do segundo turno mostrou…Vai levar em tempo ainda até a cidade acordar desse pesadelo político.

Não havia opção de voto em Curitiba….(como não havia em Porto Velho, Goiânia…)

Curitiba, PR

Porto Velho, RO – uma das capitais mais reacionárias do Brasil…a cidade passa ano e entra ano e não muda….a política não areja por lá…Sequer viveu as experiências arejadas que Rio Branco viveu.

Porto Velho, RO

Porto Alegre vence o MDB com Sebastião Melo…Maria do Rosário era o nome menos indicado para disputar a prefeitura de POA.

Porto Alegre, RS – nem os bilhões e billhões de ajuda de Lula à reconstrução da capital após enchentes deram votos suficientes à candidata Maria do Rosário

Porto Alegre, RS

Fuad, do PSD, é reeleito e vence o pior bolsonarista entre os candidatos hoje neste segundo turno…Belo Horizonte manteve a serenidade pelo menos.

Minas sempre define os rumos do Brasil, historicamente…Fuad obteve apoio de todo o centro e até com os votos do PT e a esquerda.

Belo horizonte, MG

Mirella(PSD), candidata do prefeito Lupércio, vence o advogado Vinícius, do PT, que obteve mais votos entre todos os candidatos no 1o turno.

Mirella e Vinícius são de centro.

Pra quem não sabe, Olinda é patrimônio cultural da humanidade(a cidade mais festeira e boêmia do mundo)

Olinda, PE

Goi̢nia РMabel, apoiado pelo governador Caiado, vence o Bolsonarista

Goiânia, GO

Cuiabá, coitada – olha quem elegeu…um dos piores parlamentares que o Brasil já elegeu na sua história

Abílio – é o nome do extremista bolsonarista

Cuiabá, MT

Tocantins

Siqueira Campos – Podemos

Tocantins, TO

Camaçari, Bahia, cidade importante economicamente na região

Caetano, PT, eleito prefeito

Camaçari, BA

Fortaleza – Ceará

Eleito Evandro Leão, PT

Fortaleza, CE