GdA – O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira, 30, por meio das redes sociais, o pagamento do Bolsa Qualificação aos profissionais da saúde do Estado.

Com valores que somam R$ 4.100 por servidor, a iniciativa beneficiará mais de 7 mil funcionários estaduais, incluindo os quadros efetivo, temporário, especial e provisório em extinção, além de funcionários do Instituto de Gestão da Saúde no Acre (Igesac), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

Inicialmente, o pagamento estava previsto para ser realizado em duas parcelas, mas a gestão estadual conseguiu antecipar o repasse integral, que será feito até o dia 11 de novembro. (…)

Grifo meu: méritos 100% à luta dos servidores da saúde foi o principal da conquista….governo fatura politicamente como é de praxe.

