Dos Correios:

Os Correios colocaram à venda mais de 100 itens já utilizados pela empresa em atividades administrativas e operacionais no Acre. Entre os bens móveis estão armários, balcões, condicionadores de ar, bicicletas, balanças e bebedouros, notebooks, entre outros. A alienação ocorre na modalidade dispensa de licitação.

Os interessados devem enviar propostas até às 10h do dia 12/11/2024, por meio de uma das alternativas abaixo:

, e confirmação do envio pelo telefone (68) 3303-8943; E-mail com proposta assinada e digitalizada encaminhada para [email protected] , e confirmação do envio pelo telefone (68) 3303-8943; Entrega de proposta assinada diretamente na Seção de Patrimônio e Serviços Gerais (SPSG/GEINF), na sede dos Correios (Av. Epaminondas Jácome, nº 2858 – Centro, 1º Piso, Rio Branco/AC); Entrega de proposta assinada diretamente no local de visitação dos bens.

O modelo de proposta, a descrição dos bens, o valor mínimo dos lotes, as informações sobre pagamento e a retirada dos itens à venda, bem como as demais regras e orientações estão no documento de aviso de venda, que pode ser solicitado por e-mail ( [email protected] . br ) ou por telefone (68) 3303-8943. O documento também está disponível nas unidades dos Correios de Rio Branco.

A venda do lote será efetuada para o proponente que apresentar o maior valor para compra, respeitados os valores mínimos fixados pelos Correios e condições estabelecidas no aviso de venda. A avaliação das propostas será realizada às 10h do dia 12/11/2024 (horário local), sendo posteriormente comunicado o seu resultado a todos os participantes.

Os itens estarão disponíveis para análise dos interessados, entre os dias 4 e 8/11, das 9h às 12h e das 14h às 16h, no Complexo de Galpões do Correntão – 1º Galpão – BR 364, KM 01, nº 4.773 – Santa Inês, Rio Branco/AC. Agendamento das visitas pelo telefone (68) 3303-8943.

Serviço

Alienação de bens móveis dos Correios no Acre

Visitação para avaliação dos itens: de 4 a 8/11/2024, das 9h às 12h e das 14h às 16h

Recebimento de propostas: até às 10h do dia 12/11/2024

Avaliação das propostas: às 10h do dia 12/11/2024