Um importante passo para o fortalecimento do ambiente de negócios foi dado nessa sexta-feira (1º de novembro), com a inauguração da Faculdade Sebrae Polo Acre. O polo de ensino tem como principal foco a oferta de cursos MBA, proporcionando aos acreanos acesso facilitado a uma educação de qualidade sem a necessidade de deslocamentos para outras regiões.

O dirigente institucional da Faculdade Sebrae, Paulo Ribeiro, destaca que a iniciativa deve preparar os alunos para o mercado, desenvolvendo habilidades empreendedoras compatíveis com o perfil e a região.(…)

Sobre os cursos

Os cursos de Master in Business Administration (MBA) contam com carga horária de 360 horas/aula e duração de 12 meses, além de certificados reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Os cursos oferecidos são:

MBA em Gestão de Negócios;

MBA em Educação Empreendedora 5.0;

MBA em Gestão Pública Empreendedora.

Cursos livres

A Faculdade Sebrae também oferece cursos livres de curta duração (30 horas) para o aperfeiçoamento profissional em conhecimentos específicos, visando facilitar que os profissionais se mantenham atualizados. Os cursos abordam temas como:

Crescimento por Tecnologias Digitais;

Sistemas de informação e Empreendedorismo;

Design Thinking e Ferramentas Ágeis;

Desenvolvimento Pessoal, Liderança e Pessoas;

Estratégia de Vendas e Negociação;

Finanças e Planejamento Pessoal;

Transformação do mercado de trabalho e Desafios Futuros;

Marketing e Comportamento do Consumidor.

Inscrições

Podem ser inscrever, pessoas com graduação em ensino superior de todas as áreas de conhecimento. As inscrições estão disponíveis no site faculdadesebrae.com.br Para mais informações:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (68) 3216-2245

Polo de Ensino: Sede do Sebrae (Av. Ceará nº 3693, Bairro – 7º BEC, Rio Branco-AC)