A jovem Adriely Araújo Silva, de 18 anos, que sobreviveu a um ataque com 15 facadas do ex-namorado em Tarauacá, no interior do Acre, teve melhora no quadro de saúde e voltou a andar. Um vídeo divulgado pela mãe dela mostra o momento no qual elas caminham no corredor do Hospital Regional do Juruá, onde ela está internada desde o dia 29 de outubro. (Veja mais abaixo)

