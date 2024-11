Apesar da queda de 14,6% no trabalho infantil em 2023, o estudo do Ministério do Trabalho revela que 1,6 milhão de crianças ainda trabalham no país.

O Acre registrou uma redução de 43% nos índices de trabalho infantil.

Melhorou…

O trabalho infantil persiste porque o modelo econômico força famílias a dependerem do trabalho das crianças para sobreviver.

Para que a redução do trabalho infantil seja duradoura, é necessário repensar o sistema econômico e suas prioridades.

Sem mudanças profundas, a queda pode ser temporária, escondendo uma estrutura que seguirá explorando…

