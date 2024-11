Também Lula seria alvo…assista primeiro Cistina Serra:

De Juliana Dal Piva, do ICL:

A Polícia Federal arrecadou provas desde fevereiro deste ano, durante e após a operação Tempus Veritatis, de que o grupo de militares conhecido como “Kids Pretos” teria criado um plano para uma emboscada contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). O magistrado foi minuciosamente monitorado pelo grupo. Esse plano faz parte dos preparativos para a tentativa de golpe de estado após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

A coluna apurou com duas fontes próximas à investigação que esses novos dados foram arrecadados em computadores e celulares apreendidos durante as ações. Um dos militares envolvidos no plano seria o general Mário Fernandes, chefe-substituto da Secretaria-Geral da Presidência, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

