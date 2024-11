EBC/Petrobras – Lucro da Petrobras no 3º trimestre cresce 22,3% e chega a R$ 32,6 bi

Estatal brasileira reverte prejuízo do trimestre anterior, resultado de disputas fiscais e do câmbio.

Investidores(acionistas estrangeiros e nacionais) receberão mais de R$17 bilhões em dividendos.

Dessa forma será pago R$ 1,32820661 por ação ordinária e preferencial.

Entre julho e setembro o lucro foi de R$ 32,6 bilhões. Com esse resultado a estatal reverte o prejuízo atípico do segundo trimestre, quando ficou no negativo em R$ 2,6 bilhões.

Este tinha sido o primeiro resultado negativo em quatro anos e ocorreu devido à desvalorização do Real frente ao dólar e a adesão da estatal a um acordo para encerrar disputas sobre afretamento de embarcações e plataformas.

Grifo meu: resultado da Petrobras privatizada…muito lucro e quase nada de benefício à população…que paga no Acre quase R$ 8 (US$ 1,39).. o litro da gasolina

J R Braña B.