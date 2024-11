Neste fim de semana, 9 e 10 de novembro, o Grupo Estrela Altaneira apresenta a peça Vozes do Interior no Teatro de Arena do Sesc, em Rio Branco.

Um espetáculo que manifesta resistência ao capitalismo e valoriza culturas tradicionais marginalizadas.

Com sessões gratuitas e abertas ao público.

Na trama, Francisco Firmino e Chiquinha do Pandeiro guiam a audiência por uma viagem mítica e poética pelos rios do Acre…

Tudo financiado por editais públicos, por meio do ministério da cultura.

Em tempo: Entrada gratuita, 17h e 19h30…

oea