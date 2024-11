O quibe de macaxeira...

Chamada com outros nomes por aí.

Nos quiosques, lanchonetes e lares do Acre, cada quibe reflete a essência e a criatividade de quem o prepara…

A receita varia, e isso é nossa maior riqueza. Comer o quibe de macaxeira é fazer parte de uma rede solidária, ‘distante do mercado’.

No Café da Toinha, no Mercado do Bosque, o gosto desse quibe tem sabor da minha infância…

Você pode tentar.

Para fazer o quibe de macaxeira…

Cozinhar na água com sal, mas nada de deixar derreter toda.

A macaxeira tem que manter a dignidade, ainda não é purê…

Quando ela estiver bem cozida, amasse com um pouquinho de água.

Modele os bolinhos e, aí, sim, recheie com a carne refogada, temperada a gosto – pimenta-do-reino, alho, cebola…

Nada depressa.

O quibe precisa de tempo para brilhar…

Escrivã de nuvens