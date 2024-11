GdA – Na COP 29, o Acre se destaca com dois painéis que evidenciam sua trajetória e inovação na governança climática. No painel “A Experiência do Estado do Acre na Implementação e Captação de Recursos de REDD+”, marcado para 12 de novembro, o governo vai detalhar como consolidou uma estrutura robusta para captar e executar recursos nacionais e internacionais. O estado atrai investimentos de instituições como Banco Mundial, BNDES e Banco Alemão KfW, além de ter obtido aproximadamente 98 milhões de reais do Fundo Amazônia, reafirmando seu protagonismo na luta contra as mudanças climáticas.

