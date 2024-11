Os Jogos do Instituto Federal do Acre (Jifac 2024) começam nesta segunda-feira (18.11), no campus Tarauacá. A competição irá reunir mais de 200 estudantes dos campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Ao todo, serão disputadas 10 modalidades esportivas. Todas as partidas serão realizadas no ginásio poliesportivo do campus Tarauacá, das 07h30 às 20h30, até o dia 21 de novembro.

Clique aqui e confira a programação completa do Jifac 2024

Conforme explica o coordenador de Esporte e Lazer do Ifac, Sandro Vargas, o Jifac é também um evento que reforça a importância do esporte na formação integral dos estudantes. “O esporte promove a saúde física e mental, além de desenvolver habilidades sociais, como trabalho em equipe e liderança, por exemplo”.

Ainda de acordo com Sandro Vargas, pela primeira vez, a Pró-Reitoria de Extensão (Proex), setor responsável pela realização dos Jifac, realizou a licitação de ônibus para transporte todas as equipes do Ifac. As delegações já começam a chegar em Tarauacá neste domingo (17.11).

Clique aqui e acesse todos os regulamentos do Jifac 2024

Além das disputas esportivas, o Jifac 2024 também contará com a realização do Miss e Mister Jifac 2024. O evento será realizado no dia 21 de novembro, a partir das 19h. Os estudantes que participarão da competição cultural serão inscritos pelos chefes de delegação, por meio de formulário eletrônico.

Clique aqui confira o regulamento do Miss e Mister Jifac 2024

Para facilitar o acesso às fotos e informações sobre os Jogos do Instituto Federal do Acre, já está disponível a página oficial do Jifac 2024, que pode ser acessada pelo link: https://www.ifac.edu.br/jifac/jifac.