A divulgação do IBGE sobre o crescimento de 6% do PIB do Acre em 2022, com maior peso da agropecuária, é ilusão que esconde a realidade da população.

Não houve crescimento real no último ano do governo Bolsonaro, nem nos recentes governos estaduais.

A política de crédito ao agro no governo Bolsonaro foi um grande retrocesso.

Inclusive resultou num dos piores Planos Safra da história…

Quem atua no agronegócio sabe: foi zero incentivo ao desenvolvimento sustentável.

O campo progressista deve agora repensar o desenvolvimento econômico do Acre, buscando uma transformação social real…

Não apenas números no PIB.

Mas…

Valorizar as comunidades.

Políticas públicas…

Obras de infraestrutura.

Investimentos que devolvam à população os frutos da sua própria terra…

oea