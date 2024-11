MS – O Brasil recebeu, na terça-feira (12), a recertificação de país livre do sarampo.

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS) entrega o certificado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à ministra Nísia Trindade.

Em 2016, o Brasil já havia alcançado esse status, no entanto, em 2018(governo negacionista de Bolsonaro – oestadoacre), as baixas coberturas vacinais permitiram a reintrodução do vírus no país.

Agora, a recertificação marca a recuperação do status das Américas como uma região livre de sarampo endêmico.

(…)

Grifo meu: a ciência resolveu o problema, que havia voltado em 2018 com o governo que odiava a ciência, as vacinas…

J R Braña B.