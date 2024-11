O senador Sérgio Petecão (PSD-AC), presidente do Grupo Parlamentar Misto Brasil-Peru e membro da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, anunciou que liderará uma comitiva, neste sábado (16), para a inauguração do Porto de Chancay, no Peru. O novo terminal, que recebeu um investimento de US$ 3,6 bilhões (cerca de R$ 18,4 bilhões), promete revolucionar a logística na América do Sul, consolidando-se como um ponto estratégico para o comércio internacional.

Recentemente, em uma viagem à Europa e à África para visitas a portos e aeroportos, Petecão destacou a relevância dessa nova infraestrutura para o continente sul-americano, especialmente para o estado do Acre, que será a principal rota de acesso ao porto dentro do Brasil.

“O Porto de Chancay abre novas possibilidades para o Acre e para todo o Brasil. Essa infraestrutura moderna será uma porta de entrada para dinamizar nossa produção, ampliando as oportunidades de comércio exterior e integrando o Brasil de forma mais competitiva no mercado global”, destacou o senador.

Impacto no Acre e na economia brasileira

Petecão ressaltou que a localização estratégica do Acre como corredor natural para o Porto de Chancay permitirá ao estado alavancar seu potencial logístico, com redução nos custos de transporte e maior eficiência no escoamento de produtos, especialmente do agronegócio e da indústria florestal.

“Essa conexão estratégica pode atrair novos investimentos para o Acre, gerando empregos e fortalecendo nossa economia”, afirmou Petecão, reforçando a importância do porto como catalisador de desenvolvimento regional.

Além disso, enfatizou ser essa parceria com o Porto de Chancay um passo essencial para diversificar as rotas comerciais do Brasil, reduzindo a dependência dos portos do Atlântico e ampliando a inserção do País nas cadeias globais de valor.

A liderança do senador nessa missão reflete seu compromisso em fortalecer o papel do Acre e do Brasil nas rotas comerciais internacionais, promovendo um crescimento sustentável e estratégico para a região amazônica.