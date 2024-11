G1 – A comitiva presidencial de Xi Jinping desalojou todos os hóspedes e moradores de um complexo hoteleiro em Brasília, que fica ao lado do Palácio da Alvorada. Apenas um inquilino foi poupado: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O hotel fica a menos de um quilômetro do Alvorada, às margens do Lago Paranoá. É o espaço mais próximo da residência presidencial.

Xi Jinping será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira (20) no Alvorada.

Fernando Haddad mora no hotel desde que se mudou para Brasília, no final de 2022. Questionado sobre a razão de ter sido poupado do despejo temporário, Haddad brincou. “Xi é brother”.

(…)