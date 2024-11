Num dia como hoje…

Há 135 anos.

O regime imposto por Portugal ao Brasil – a Monarquia dos Reis e Rainhas – era derrubado por um Golpe de uma associação política de militares, intelectuais e parte dos fazendeiros, a elite agrária – que ganhava forma no país.

Entre os motivos estavam o desgaste do regime monárquico, a abolição da escravatura (que gerou insatisfação entre fazendeiros) e o desejo de ‘modernização política’.

‘Insatisfação com a abolição da escravatura’, percebe…(a elite agrária sempre gostou desse modelo e foi contra o fim da escravidão conquistada ainda na monarquia…)

Porém, o dia 15 de novembro de 1889 foi, sim, um evento histórico que hoje faz aniversário e o feriado se dá exatamente por isso.

O processo de superação da Monarquia não foi de um dia para o outro…foi longo…

Com idas e vindas..

Intensas negociações políticas na própria elite até o Golpe na monarquia se concretizar…

… Naquele dia (15 de novembro do finalzinho do século XIX) o imperador Dom Pedro II foi ‘convidado’ a deixar o Brasil…Levou junto a família e voltou para Portugal….Depois mudou para Paris, onde viveu até o fim de sua vida.

Lembrando que Dom Pedro II assumiu o trono no Brasil aos cinco anos, mas só começou a governar aos 14, no chamado e conhecido ‘Golpe da Maioridade’, que antecipou a maioridade do jovem monarca para que ele pudesse governar o Brasil…(Golpe e Brasil são irmãos gêmeos..)

Lembrando ainda que após o Golpe na Monarquia havia a promessa de uma consulta popular sobre a República que, pasme, só veio acontecer…no final do século XX, em 1993…Ou seja, 104 anos depois…!

Surpreso com coisas que aconteceram no seu país? Pois é…

A maioridade do adolescente Dom Pedro II foi aprovada, ria – pelo parlamento brasileiro.

O reizinho (percebe agora porque alguns políticos, inclusive no Acre, são chamados de reizinho?) governou até o fim da Monarquia, ou seja, até o dia 15 de novembro de 1889….

… Quando um militar assumiu a presidência do Brasil: Marechal Deodoro da Fonseca…(não é à-toa que parte da sociedade brasileira seja fascinada por milicos no comando do Brasil…O fetiche vem de longe…)

Sem tirar os méritos do Marechal Deodoro(herói na Guerra do Paraguai) que não era um Heleno da vida qualquer…

Mas isso já é outra história.

Bom feriado!

J R Braña B.