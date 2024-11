PMRB: Neste sábado, 16 de novembro, começam as aulas de dança no Centro de Juventude do Bairro Cidade Nova. A iniciativa faz parte do Projeto “Baile do Seringueiro” e promete cinco sábados de muita animação e aprendizado cultural.

Horário: 9 às 11h

As aulas serão conduzidas pela renomada Mestra Zenaide Parteira, com foco nas tradicionais danças dos bailes dos seringais acreanos. O objetivo é resgatar os ritmos que embalaram gerações nos seringais, mantendo viva a cultura e a memória dos nossos antepassados.

Uma oportunidade imperdível para celebrar a história e fortalecer as raízes culturais do Acre.

