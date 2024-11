A pressão popular já impacta bancada governista.

A mobilização nas redes e nas ruas já começou a surtir efeito, alterando o comportamento de parte da bancada oficialista, que já discute a redução da escala 6×1.

Lula tocou por cima hoje no assunto na reunião do G-20 social.

A direita, a extrema-direita, o mercado e a mídia alinhada a seus interesses resistem à ideia de reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores como sempre resistiram.

Cabe aos aliados(mais os sindicatos e trabalhadores em geral) do governo intensificar a pressão para empurrar a gestão Lula rumo à esquerda, garantindo a aprovação do fim dessa jornada de trabalho arcaica.

Isso não apenas faria justiça aos trabalhadores, mas também reaproximaria milhões nas ruas ao governo.

É a oportunidade de ouro para virar o jogo.

As grandes conquistas sociais no Brasil sempre se deram com a correlação de força desfavorável aos anseios populares no Congresso….Sempre!

Se a oportunidade for perdida agora, o cenário poderá se complicar ainda mais.

J R Braña B.