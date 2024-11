Via GdA

O governador Gladson Cameli recebeu na manhã desta segunda-feira, 18, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, Ricardo Araújo, em uma reunião estratégica que também contou com a participação da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes. O encontro teve como pauta principal o planejamento e as ações emergenciais para garantir a trafegabilidade e a manutenção das rodovias federais no estado durante o período do inverno amazônico.

(…)

Ricardo Araújo também destacou os investimentos previstos para 2025: “Vamos começar o ano com R$ 600 milhões em verbas, com possibilidade de chegar a R$ 1,1 bilhão até o final do ano. Esse recurso será fundamental para transformar a BR-364 em uma rodovia de qualidade, como a população acreana merece”.

(…)

Grifo meu: no release com 2 milhões de palavras ao vento do governo local e não há uma só menção ao governo Lula. Nem nas declarações do diretor do DNit, Ricardo Araújo, que é uma indicação do governo federal…Alguém precisa avisar o Lula que no Acre o seu governo não existe….Embora esteja financiando todas as grandes obras atualmente no Estado.

J R Braña B.