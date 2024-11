Dia desses na conta do X do oligarca Elon Musk:

— O tirano Alexandre de Moraes é o ditador do Brasil e o Lula (presidente), seu cãozinho.

Você viu a imprensa brasileira ficar indignada com esse post do bilionário Elon Musk contra um ministro do judiciário brasileiro e contra o presidente da república?

Não viu.

Nas últimas horas, Janja, que não tem cargo algum no governo, falou umas bobagens, no mesmo tom do bilionário do X e a reação da mesma imprensa foi completamente diferente…’oh, mas a Janja, não podia fazer isso, bla, bla blá…’

Claro que a declaração da primeira-dama foi desnecessária.

Mas já disse e todo mundo entendeu….

Mandou o bilionário ‘Se foder…'(‘fuck you’)

Era pra ter dito?

Não!

Mas já disse…

Bola pra frente…

O mesmo serve para o ‘bestão’ que ela falou do bolsonarista vestido de Coringa que queria matar o ministro Alexandre de Moraes dentro do STF e morreu com suas próprias bombas.

Dispensável essa fala….

Os que riem na plateia são os de sempre: os puxa-sacos oficiais que todo governo tem a seu dispor.



J R Braña B.