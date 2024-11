Do GdA nesta terça:

Com obras em quadras do entorno da Arena da Floresta, governo do Acre busca promover cidadania por meio do esporte

O governador Gladson Cameli, acompanhado do titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, vistoriou nesta terça-feira, 19, as obras das quadras do entorno do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. A iniciativa faz parte de um esforço conjunto entre o governo do Acre, a Prefeitura de Rio Branco e o Ministério Público do Estado, além do senador Alan Rick, para promover ações de segurança pública, esporte e cultura na região.

(…)

Grifo Meu: o estádio Arena da Floresta está abandonado(entorno também) por seis anos…mais o tempo do governo imediatamente anterior….somando tudo, aquele que deveria ser a nossa melhor praça de futebol ficou abandonado, por baixo, uns 15 anos.

Grifo meu 2: o título do release oficial aí em cima ainda tem a ousadia de falar em ‘promover cidadania’ por meio do esporte…Como se o mandato do governador tivesse começado há apenas alguns meses….É demais, né?!

Grifo meu 3: eles fingem que promovem cidadania por meio do esporte(ou qualquer coisa) e a gente finge que acredita….

Grifo meu 4: o governo do Acre tem muito a ver com a falência do futebol local…e ninguém dá um piu.

Grifo meu 5: a função de oestadoacre vai além de dar a notícia: nossa função aqui é explicá-la como ela é ou como deveria ser apresentada.

J R Braña B.