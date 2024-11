O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) ampliou sua agenda no Peru após a inauguração do Porto de Chancay, no sábado (16), com o objetivo de explorar oportunidades práticas de integração comercial entre Brasil e Peru. Nesta terça-feira (19), visitou o Terminal Villa Maria del Triunfo, em Lima, e destacou os benefícios econômicos dessa parceria para o Acre e o Norte do Brasil.

“Temos no Peru uma grande oferta de frutos do mar – camarão, polvo, mariscos e pescados –, produtos que podem ser trazidos para o Acre, agregando valor ao comércio regional. A troca comercial precisa ser equilibrada, com a exportação de nossas commodities, como soja, milho, carne e café, mas também com importações que tornem o transporte viável e equilibrem a balança comercial”, afirmou o senador.

Petecão ressaltou que o Acre, por sua localização estratégica, tem grande potencial de se beneficiar dessa integração, não apenas facilitando a exportação brasileira, mas também a importação de produtos escassos no Norte do Brasil, como peixes e frutos do mar do Pacífico.

“Essa parceria pode gerar empregos, reduzir custos logísticos e abrir oportunidades para empreendedores acreanos nas áreas de transporte, armazenamento e processamento de alimentos”, completou.

O papel do Porto de Chancay e a transoceânica

O Porto de Chancay, segundo Petecão, é fundamental para a conexão entre Brasil e China, mas sua principal importância está em fortalecer o comércio entre os dois países.

“O Acre pode se tornar um hub logístico, redistribuindo produtos peruanos pelo Brasil e exportando bens para mercados internacionais. Para isso, é essencial a recuperação da Rodovia Transoceânica, que liga Assis Brasil (AC) ao Peru”, alertou.

Também destacou os investimentos já feitos em infraestrutura e a importância de se revitalizar a transoceânica para garantir um fluxo contínuo de mercadorias, tornando o Acre uma ponte entre o Atlântico e o Pacífico.

Além das empresas de frutos do mar, o senador visitou uma fábrica de armas no Peru, ampliando seu interesse por novos produtos para negociar. Ele reafirmou seu compromisso com a integração entre os dois países, acreditando ser ela fundamental para o crescimento econômico do Acre.

“Estamos muito próximos, mas ainda distantes em termos de integração. O Acre tem o potencial de ser mais do que uma porta de saída; pode ser uma porta de entrada para novas oportunidades e desenvolvimento”, concluiu.