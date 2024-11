Do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom:

— Momentos memoráveis ao lado da nossa comitiva que visitou a abertura do Porto de Chancay. Um grande acontecimento que será de suma importância para alavancar nossa economia. Esse grande porto representa não apenas uma conexão estratégica com os mercados globais, mas também um impulso significativo para fortalecer o comércio, gerar empregos e promover o desenvolvimento da nossa Rio Branco e estado do Acre.

(…)

Grifo meu: a China avança imparável…Megaporto fica em Chancay, nas redondezas de Lima (74km da capital peruana)

J R Braña B.