Presidente do MDB no Acre estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 9 de novembro.

Além de governador, Melo foi prefeito de Rio Branco, senador e deputado federal.

Ainda hoje vou publicar aqui a última conversa que tive com Flaviano dentro da loja da Vivo em Rio Branco.

Ele sempre foi desconfiado comigo por conta do Sindicato dos Bancários, que fui presidente, e mais ainda por conta da entrevista que fiz com o português Carlos Abrantes, seu ex-secretário de fazenda, que morreu há alguns anos.

Fiz um convite e ele deu uma resposta…

Você vai saber mais tarde.

J R Braña B.