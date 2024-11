Pmrb – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve reunido nesta quinta-feira (21), com o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, para falarem sobre as obras estruturantes, que estão sendo realizadas pelo Município e pelo Estado, voltadas para melhorar tanto a mobilidade urbana, quanto a qualidade de vida dos moradores da capital.

Na ocasião, os gestores também conversaram sobre a possibilidade, de juntos, buscarem recursos do Governo Lula, provenientes de bancada, para estarem financiando novas obras estruturantes previstas para Rio Branco.

Participaram também da reunião o secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, e o secretário municipal da Casa Civil, Valtim José.

