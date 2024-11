Advogado criminalista, Kakay(Antônio Carlos de Almeida Castro)

“A defesa está no direito dela ao afirmar que o Ministro Alexandre de Moraes deveria se dar por suspeito no inquérito onde o Bolsonaro e parte de sua turma de militares golpistas foram indiciados.

A defesa deve ser ampla e o contraditório garantido.

Assim é que exige um processo penal democrático.

É interessante notar que estranhamente não se viu a negativa dos fatos por parte dos envolvidos.

Ao que parece o trabalho da Polícia Federal foi tão bem feito tecnicamente que está irrespondível.

Porém, é fundamental frisar, que o argumento da suspeição do Ministro Alexandre de Moraes, pelo fato dos golpistas terem planejado matá-lo, é absolutamente sem nenhuma sustentação jurídica.

Seria permitir que o investigado, que quem cometeu o crime, escolhesse o seu julgador.

A vítima no caso concreto é a democracia brasileira.

O que foi urdido e tentado foi um golpe de estado, a abolição violenta da democracia.

O que esteve em risco foi o estado de direito.

Dentre os vários desatinos estava um plano que incluía a morte do Presidente da República, do Vice-presidente e de um Ministro do Supremo.

Aceitar a tese da suspeição seria dar ao investigado o controle de quem ele quer como juiz do seu caso.

Agiu bem o Presidente do Supremo , Ministro Luís Roberto Barroso, ao distribuir o inquérito para o Ministro Alexandre de Moraes. A democracia agradece. ”

(Publicado no Cafezinho)