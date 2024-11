Em outubro deste ano, foi registrada a morte de peixes no Igarapé Judia na Estrada do Quixadá, e no Rio Acre…

Uma análise técnica realizada pela Sema e o Instituto de Meio Ambiente (Imac), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), para investigar as causas do fenômeno concluiu que a baixa concentração de oxigênio nas águas foi a principal responsável pelas mortes.

Entre os fatores que contribuíram para essa condição estão a elevação da temperatura das águas e a presença de poluentes no Rio, que comprometeram a qualidade ambiental do local.

As autoridades ambientais continuam monitorando a situação e buscam identificar medidas para prevenir novos episódios.

