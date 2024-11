O Teatro dos Nauás foi palco de uma audiência pública histórica.

Profissionais da enfermagem discutiram salários e condições dignas de trabalho…

A promessa é de R$ 11 bilhões no Orçamento da União para 2025.

As denúncias de perseguição e retaliação no Juruá, contra aqueles que ousam reivindicar direitos, foram são muitas…

A enfermagem, como tantos outros setores essenciais, carrega nas costas o peso de uma sociedade profundamente desigual.

Em tempo: estiveram presentes, o Sindicato dos Profissionais Técnicos e Auxiliares e dos Enfermeiros do Acre (Spate-AC), o Sindicato dos Enfermeiros do Acre (SEEAC) e o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC).

