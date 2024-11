Na Folha de S. Paulo

A limitação do ganho real do salário mínimo às regras de crescimento do novo arcabouço fiscal teria impacto negativo na distribuição de renda e aumentaria a desigualdade no Brasil.

É o que mostra estudo do Made (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades) da USP (Universidade de São Paulo) sobre os efeitos distributivos e fiscais da desvinculação e adoção de uma nova regra para o salário mínimo.

(…)

Grifo meu: segunda-feira e o ‘teto de gasto’ para itens sociais (agora chamado de arcabouço fiscal do Fernando Haddad) mexe mesmo no ganho real do Salário Mínimo. É uma guinada e tanto do governo….É o fim da picada.



J R Braña B.