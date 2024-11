Aleac – Iniciando visitas visando o fortalecimento dos municípios acreanos que integram a rota Quadrante Rondon, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, acompanhado do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur Mesquita, visitou nesta segunda-feira (25) a prefeita reeleita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, para tratar de estratégias comerciais para o município e revitalização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).

A visita tem como objetivo traçar estratégias de fortalecimento comercial dos municípios acreanos que integram o corredor bioceânico através da rota Quadrante Rondon. Com a inauguração do Porto de Chancay, no Peru, o Acre se consolida como uma importante rota comercial entre o Brasil e países da América do Sul e Ásia. A reunião também tratou sobre a importância do funcionamento da ZPE para agilizar as exportações acreanas.

De acordo com o presidente Luiz Gonzaga, o Acre não deve servir apenas como uma rota comercial, mas também precisa exportar produtos para fora do país para gerar ainda mais emprego e renda aos acreanos.

“Temos que trabalhar para que o Acre não seja apenas um corredor de exportação. Temos que produzir para que nós também possamos exportar. A procura por alimentos é grande e o Acre tem um grande potencial de produção. Temos o milho, o frango, gado e o suíno que podem ser exportados para o mundo inteiro. O governo e a Aleac estão vindo aqui em Senador Guiomard para fazer um projeto para avançar e futuramente sermos grandes exportadores”, disse Gonzaga.

A prefeita Rosana Gomes afirmou que o funcionamento da ZPE é um sonho para a prefeitura de Senador Guiomard e governo do Estado.

“O funcionamento da ZPE é um sonho que sempre tivemos e é um prazer receber o Assur Mesquita e o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga. A inaugura da ZPE representa mais geração de emprego e renda e fortalece a economia do nosso município. A parceira entre o Legislativo e os municípios é importante para aprovamos os projetos de desenvolvimento do Acre”, disse.

O secretário Assur Mesquita destacou que o governo do Acre tem trabalhado no fortalecimento do corredor bioceânico para gerar desenvolvimento ao estado.

“O governo do Acre tem trabalhado o fortalecimento dos municípios que integram a rota comercial Quadrante Rondon e estamos discutindo com a prefeita uma agenda para que Senador Guiomard se prepare no sentido de receber novas demandas de negócios que vai passar pelo Acre através da ZPE que estará ativa ano que vem”, disse.